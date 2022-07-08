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ЗСУ влучили по складу боєприпасів росіян у Новій Каховці, десятки вбитих – ОВА

Роман ПетренкоП'ятниця, 8 липня 2022, 12:37
скріншот

Збройні сили влучили у склад боєприпасів росіян в окупованій Новій Каховці, за попередніми даними вбиті декілька десятків військових РФ.

Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, видання "РИА Мелитополь"

Пряма мова Братчука: "Нова Каховка вранці.

Попередньо, мінус БК, ППО, та декілька десятків орків поранено/вбито. Інформація уточнюється".

Деталі: ЗМІ пишуть, що після успішного відпрацювання ЗСУ по позиціях росіян на Каховській ГЕС – 44 вбитих вояки.

Зазначається, що на знищеній позиції знаходилося близько 70 росіян, ППО та боєкомплекти.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський розповів, що зброя, котру Україна отримала від західних партнерів, нарешті потужно запрацювала на лінії фронту: захисники завдають відчутних ударів по складах та важливих логістичних точках окупантів. 

Теми: Збройні силиХерсонська область
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