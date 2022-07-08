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Зеленський назвав умови припинення бойових дій до кінця року

Роман ПетренкоП'ятниця, 8 липня 2022, 13:41
Зеленський назвав умови припинення бойових дій до кінця року
зеленський, фото оп

Президент Володимир Зеленський вважає, що за низки умов військові дії з Росією можуть закінчитися до кінця 2022 року. Серед них – об’єднані українці, потужна зброя та вдача.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю CNN

Пряма мова Зеленського: "Якщо наша держава буде об'єднаною, такою, як зараз, якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів нам вчасно, і якщо вдача та Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо багато речей зробити до кінця цього року.

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Я впевнений, можемо завершити військову частину цієї війни.

Бо якщо ми будемо міцними, як я сказав, то ми можемо прийти до того моменту, коли Росії доведеться вже сісти за стіл перемовин".

Деталі: За словами Зеленського, Росія бачитиме продовження об'єднання світу навколо України, міцність України і перемогу України на тих чи інших напрямках, чи в операціях.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Зеленський розповів, що зброя, котру Україна отримала від західних партнерів, нарешті потужно запрацювала на лінії фронту: захисники завдають відчутних ударів по складах та важливих логістичних точках окупантів. 

Теми: Зеленськийвійна
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