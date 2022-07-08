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8 бойовиків ОРДЛО отримали по 15 років в’язниці за держзраду

"Українська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 14:54
Фото pol.gp.gov.ua

8 мешканців Донеччини, які воювали на боці так званої "ДНР" в якості кулеметників, стрільців та гранатометників, отримали по 15 років ув’язнення в Україні. 

Джерело: СБУ, ОГП

Дослівно ОГП: "7 мешканців Донеччини визнано винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та в участі у діяльності не передбаченого законом збройному формуванні (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України). Вироками суду всім їм призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна".

Деталі: Наприкінці лютого 2022 року чоловіки вступили до лав "народної міліції ДНР" на добровільних засадах. Їм видали форму збройних сил РФ і зброю.

Бойовики служили в різних підрозділах мотострілецького батальйону на посадах командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців. 

На території Сумщини вони займалися облаштуванням блокпостів та контрольно-пропускних пунктів. Група здалася у полон під час звільнення Сумської області ЗСУ.

Ще одного мешканця Донецька, що добровільно "мобілізувався" у лютому, українські бійці взяли у полон у березні під час звільнення села Вільхівка на Харківщині.

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Теми: ОРДЛОсуд
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