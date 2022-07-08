Резніков назвав 3 сценарії завершення війни

Міністр оборони Олексій Резніков назвав три можливі сценарії завершення війни з Росією серед яких розвал РФ, перемога України на полі бою, та черговий нібито "жест доброї волі РФ".

Джерело: Резніков на конференції "Будуємо разом", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Перший сценарій буде приблизно такий самий, як і "good will", "добра воля" росіян, яку було оголошено, коли вони втекли з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та острова Зміїний.

Відповідно, я думаю, що він буде розбитий на кілька ланцюжків. Спочатку ми вийдемо з вами на позиції до 24 лютого поточного року, далі будуть якісь розмови щодо статусу окупованого раніше Донецька, Луганська та Криму, але за столом із нашими потужними партнерами".

Деталі: За словами Резнікова, "Мінська-3" точно не буде і якихось капітуляційних домовленостей не буде: "З дулом біля скроні ніхто не вестиме переговори".

Пряма мова: "Варіант другий - поступово ми перемелюватимемо Збройні сили РФ, тому що це насправді війна ресурсу на ресурс. У них більше людей, території, танків, літаків і т.д., але все несучасне, все давнє, і вони сьогодні використовують принцип м'ясорубки".

За словами міністра, другий варіант перемоги не настільки швидкий: "До кінця цього року, можливо, із захопленням початку нового року".

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Пряма мова: "Третій - драматичніший для РФ, це розвал РФ, це парад суверенітетів на кілька різних суб'єктів: Татарстан, Башкирстан, на Сході і т.д. Ми це з вами точно при нашому житті побачимо, але це трохи тривала історія" .