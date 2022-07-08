Розчарувався: вбивця експрем'єра Японії пояснив свої мотиви

Підозрюваний у вбивстві колишнього прем'єрміністра Японії Сіндзо Абе, 41-річний житель Нари Тецуя Ямагамі, заявив, що розчарувався в експрем'єрі.

Джерело: The Guardian із посиланням на японські ЗМІ

Деталі: Повідомляється, що Ямагамі після свого арешту в п'ятницю сказав поліції, що він був розчарований колишнім прем'єрміністром і мав намір убити Абе.

Поліція заявила, що підозрюваний зізнався у вбивстві. Він був незадоволений якоюсь "організацією", частиною якої, на його думку, був Абе.

Зброя, використана під час нападу, була саморобною. На землі поруч із місцем, де було застрелено Абе, було виявлено двоствольний пристрій, обмотаний чорною ізострічкою.

Зазначається, що в Японії діють одні з найсуворіших у світі правил володіння зброєю та вкрай низький рівень злочинності із застосуванням вогнепальної зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: На колишнього прем'єрміністра Японії Сіндзо Абе напали у місті Нара, вистріливши двічі. Непритомним його забрали до лікарні, але не змогли врятувати.