ВР скасувала обмеження на подарунки для чиновників, якщо їх віддадуть на потреби ЗСУ

Верховна Рада на період воєнного стану скасувала обмеження на вартість подарунків, якщо їх буде використано для потреб ЗСУ або допомоги постраждалим від агресії РФ.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, сайт Верховної Ради

Деталі: Железняк повідомив, що законопроєкт 7280 було ухвалено в цілому 240 голосами народних депутатів.

Як зазначається на сторінці законопроєкту на сайті ВР, розділ "Прикінцеві положення" закону "Про запобігання корупції" доповнюється пунктами про те, що з дня введення воєнного стану та протягом місяця з дня його припинення "вимога щодо відповідності подарунків загальновизнаним уявленням про гостинність та обмеження щодо вартості подарунків", встановлені законом, не поширюються на вчинення ряду дій.

Серед них – одержання грошових коштів, у повному обсязі використаних виключно для здійснення переказів на рахунки НБУ для підтримки Збройних сил або для гуманітарної допомоги постраждалим від російської агресії; здійснення благодійних пожертв на користь ЗСУ або постраждалих; здійснення витрат на придбання та доставку товарів з подальшою їх передачею ЗСУ та іншим військовим формуванням або правоохоронним органам, а також постраждалим внаслідок агресії РФ, тощо.