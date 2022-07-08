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ВР скасувала обмеження на подарунки для чиновників, якщо їх віддадуть на потреби ЗСУ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 липня 2022, 20:58
Верховна Рада, фото Getty Images

Верховна Рада на період воєнного стану скасувала обмеження на вартість подарунків, якщо їх буде використано для потреб ЗСУ або допомоги постраждалим від агресії РФ.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram, сайт Верховної Ради

Деталі: Железняк повідомив, що законопроєкт 7280 було ухвалено в цілому 240 голосами народних депутатів.

Як зазначається на сторінці законопроєкту на сайті ВР, розділ "Прикінцеві положення" закону "Про запобігання корупції" доповнюється пунктами про те, що з дня введення воєнного стану та протягом місяця з дня його припинення "вимога щодо відповідності подарунків загальновизнаним уявленням про гостинність та обмеження щодо вартості подарунків", встановлені законом, не поширюються на вчинення ряду дій.

Серед них – одержання грошових коштів, у повному обсязі використаних виключно для здійснення переказів на рахунки НБУ для підтримки Збройних сил або для гуманітарної допомоги постраждалим від російської агресії; здійснення благодійних пожертв на користь ЗСУ або постраждалих; здійснення витрат на придбання та доставку товарів з подальшою їх передачею ЗСУ та іншим військовим формуванням або правоохоронним органам, а також постраждалим внаслідок агресії РФ, тощо.

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Теми: Верховна Радагроші
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