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16-річний син голови Запорізької РДА розповів про російський полон

Мазуренко Альона П'ятниця, 8 липня 2022, 21:16
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Неповнолітній син голови Запорізької райдержадміністрації Владислав Буряк розповів, що його майже 50 днів тримали в одиночній камері, він прибирав приміщення, в яких окупанти катували інших полонених.

Джерело: "Настоящее время"

Пряма мова: "Перші 48 днів я перебував у Василівському відділенні поліції, утримувався у слідчому ізоляторі в одиночній камері. Відповідно, ви самі розумієте, що таке одиночна камера. Це відсутність можливості нормально виходити на повітря, відсутність можливості поговорити.

Зв'язок був у мене раз на десять днів. Надвір я міг виходити 15-20 хвилин на день максимум. Перші два тижні я не міг помитися, а речі виправ тільки після трьох тижнів. У камері у мене туалет не працював. Мені доводилося за допомогою залізної миски набирати воду з крана та змивати.

До моїх завдань входило прибирання приміщень, також прибирання приміщень, в яких проводилися допити".

Деталі: За його словами, окупанти "допитували" як цивільних, так і військових: "До інших полонених застосовувалися так звані тортури. Побиття, биття струмом та інше".

Вони намагалися дізнатися, де є зброя, гранатомети, боєприпаси: "Застосовувалися негуманні методи допитів. Я це чудово бачив і чув".

ВІДЕО ДНЯ

За фактом викрадення неповнолітнього хлопця в Україні відкрили кримінальне провадження.

Що передувало: У квітні Олег Буряк заявив, що його сина викрали на російському блокпості у Василівці під час руху евакуаційної автоколони, яка йшла з Мелітополя до Запоріжжя.

7 липня сина голова Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка вдалося звільнити з російського полону.

Теми: полоненіЗапорізька областьокупаціявійна
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