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Литовський Bayraktar прибув в Україну

"Європейська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 22:08

Безпілотник Bayraktar, на який зібрали кошти литовці, прибув в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив заступник глави Офісу президента, дипломатичний радник президента України Андрій Сибіга.

"Литовський Bayraktar "Vanagas" вже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить - не лише Україна бореться з агресором.  Вдячний особисто Халуку Байрактару та Андрюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні!", – написав Сибіга у Twitter.

Нагадаємо, журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника.

Збір вдалося закрити за три дні. Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати безпілотник, а зібрані кошти можна буде спрямувати на інші потреби України.

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Надихнувшись прикладом Тапінаса, в Україні фонд Сергія Притули організував збір на три "Байрактари", який закрили за три дні, зібравши кошти майже на чотири безпілотники. Компанія "Байкар" і цього разу заявила, що передасть три безпілотники безоплатно. 

Наразі збір на "Байрактар" для України триває у Польщі, його ініціював журналіст Славомір Сєраковський.

У середу близько десяти тисяч людей у середу зібралися на авіабазу в литовському місті Шяуляй, щоб побачити відправлення безпілотника Bayraktar, на який Литва збирала гроші і який компанія-виробник погодилася передати безоплатно.

Теми: байрактарЛитваУкраїна
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