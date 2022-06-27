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В українців не візьмуть 600 мільйонів гривень на Байрактари, а віддадуть три БПЛА безкоштовно

Денис КарловськийПонеділок, 27 червня 2022, 21:15
байрактар. фото: getty images

Виробник безпілотників "Байрактар" зворушений солідарністю українців щодо збору коштів через благодійний фонд Сергія Притули, тому передасть безпілотники безкоштовно.

Джерело: заява на twitter-сторінці виробника Baykar

Дослівно: "Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – малі й великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів.

Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося, нездоланних викликів".

Що було раніше: Телеведучий і волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков відкрили збір коштів, в якому попросили українців зібрати 450 млн гривень на три БПЛА Bayraktar. Проте українці впоралися за 3 доби, зібравши на чотири безпілотники із запланованих трьох.

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Теми: байрактарСергій Притула волонтеризброя
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