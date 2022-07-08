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Верещук просить виїхати з окупованих Запорізької й Херсонської областей: Будуть бої

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 липня 2022, 22:42
Ірина Верещук, фото МінТОТ

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає мешканців окупованих районів Херсонської й Запорізької областей евакуюватися всіма можливими способами.

Джерело: Верещук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Як би важко не було на території, яка сьогодні підконтрольна українському уряду… все одно в будь-якому випадку перебування на території Херсонської чи Запорізької області в рази гірше і в рази небезпечніше".

"Навіть якщо їх буде депортовано в Росію, ми все одно знайдемо можливість допомогти людям повернутись. Навіть якщо доведеться через Крим, коли ми говоримо про Херсонську область – це треба робити, треба рухатися в даному напрямку. Треба шукати можливість виїхати, бо наші Збройні Сили будуть деокуповувати. Це будуть величезні бої. Я не хочу нікого лякати, всі і так все розуміють".

Деталі: Віцепрем’єр закликала "евакуйовуватися всіма доступними способами".

На питання, чи є зараз можливість евакуації з окупованого півдня України, Верещук сказала: "Є, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікацій дуже добре діє. Ті, хто виїхали, мають і знають шляхи. Волонтери, ми долучаємось. Я не буду зараз публічно про це говорити, тому що це безпека людей, які сьогодні там везуть наших людей, евакуюючи їх з цього пекла, в якому вони опинилися".

Віцепрем’єр пояснила, що ворог використовує українців на окупованих територіях як живий щит.

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"Наша артилерія мусить працювати, бо деокупація включає в себе збройне застосування сили. І якщо там є цивільні люди і, не дай боже, жінки і діти, уявіть, як себе повинні поводити наші Збройні Сили", - сказала вона.

Крім того, Верещук розповіла, що в місті Пологи Запорізької області "вже є повідомлення, коли хочуть забирати дітей в будинки дитини, якщо діти не будуть іти в школи чи садочки під юрисдикцією Росії". Вона підкреслила, що "краще не доводити ситуацію до таких критичних моментів".

Що передувало: Раніше Верещук уже закликала мешканців окупованої Херсонщини виїхати з області шляхами, які дозволяють росіяни, зокрема через окупований Крим. Однак про Запорізьку область тоді не йшлося. 

Теми: ВерещукевакуаціяХерсонська областьЗапорізька область
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