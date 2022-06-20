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Верещук закликала мешканців Херсонщини виїжджати через окупований Крим

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 червня 2022, 23:02
Ірина Верещук, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців окупованої Херсонщини виїхати з області шляхами, які дозволяють росіяни, зокрема через окупований Крим.

Джерело: Верещук на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, повідомляє Укрінформ

Деталі: За словами віцепрем’єра, жителі Херсонщини, особливо ті, в яких є діти, не повинні відмовлятися від можливостей для виїзду, які їм надають окупанти, бо це дозволить пришвидшити деокупацію області українською армією.

Пряма мова: "Виїдьте, будь ласка, бо наша армія обов’язково деокуповуватиме ці землі. Наша воля це робити є непохитною. І дуже-дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти… Ми знатимемо, що там діти, і ми будемо безсилі, і цього дуже не хочеться. Повірте, деокупація буде дуже швидко. Контрнаступ обов’язково буде".

Більше деталей: При цьому Верещук закликала скористатися для виїзду тимчасово окупованим Кримом, виданими для цього окупантами "фейковими" документами і запевнила, що українська влада за це не каратиме.

Пряма мова: "Вони не порушать закон, якщо виїдуть через тимчасово окупований Крим. Ми знаємо, що це на сьогодні – ледь не єдиний гуманітарний коридор, якщо його так можна назвати, і яким можна виїхати. Отже, якщо є можливість, виїдьте, особливо, з дітками.

Як тільки ви потрапите на територію третіх країн – Європейського Союзу чи ще когось – зверніться в будь-яке консульство або знайдіть можливість зателефонувати до нас. Навіть без жодних документів вас впустять всі країни. Як буде потрібно, ми виготовимо документи, передамо в консульство, де ви будете знаходитись".

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Що передувало: 20 червня очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що на окупованій території області залишається 450-500 тисяч громадян

За його словами, наразі покинути окуповану Херсонщину можна двома способами: виїхати в тимчасово окупований Крим і через окуповані Мелітополь-Василівка в сторону Запоріжжя.

Теми: ВерещукХерсонська областьокупаціяКрим
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