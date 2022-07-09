Байден погодив новий пакет допомоги для України на $400 млн

Президент Сполучених Штатів підписав наказ про виділення нового пакету допомоги для України на 400 мільйонів доларів.

Джерело: сайт Білого дому

Деталі: У документі йдеться, що Байден делегує повноваження Державному секретарю про передачу допомоги на 400 мільйонів доларів США для України "на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту і підготовку".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Байден найближчим часом оголосить про новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 400 млн доларів, у якому передбачені ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS.