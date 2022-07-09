Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден погодив новий пакет допомоги для України на $400 млн

Ольга Глущенко Субота, 9 липня 2022, 01:35
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів підписав наказ про виділення нового пакету допомоги для України на 400 мільйонів доларів.

Джерело: сайт Білого дому

Деталі: У документі йдеться, що Байден делегує повноваження Державному секретарю про передачу допомоги на 400 мільйонів доларів США для України "на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту і підготовку".

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Байден найближчим часом оголосить про новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 400 млн доларів, у якому передбачені ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАУкраїнаБайдензброя
Головне сьогодні

фото У Києві розпочали військові навчання для цивільних

фото Російські удари по Донеччині: з-під завалів дістали чоловіка, згорів вокзал

фото, відеоВ окупованому Херсоні чують вибухи: у Чорнобаївці пожежа і детонують боєприпаси росіян

Штайнмаєр вимагав від Зеленського пояснень, чому зірвався його візит до Києва – ЗМІ

Росіяни намагалися захопити Вуглегірську ТЕС, ЗСУ відкинули ворога – зведення

Російські війська бояться контрнаступу ЗСУ – американські експерти

Усі новини...
США
США виявили 18 російських "фільтраційних таборів" для українців
У США похвалили Україну за ефективне використання HIMARS
Байден невдовзі анонсує новий пакет допомоги для України з ще чотирма HIMARS - ЗМІ
Останні новини
15:13
відеоУкраїнські захисники мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю
15:10
США нададуть Україні $360 млн гуманітарної допомоги – Блінкен
15:09
ЄС не вимагає від Молдови приєднатися до санкцій, але був би радий такому кроку – посол
15:07
Україна може збільшити пропускну спроможність електроенергії
15:01
Кличко розповів, як переселенцям отримати допомогу у Києві
14:51
Хто має вирішувати, в якій школі навчатися дітям-переселенцям – пояснює освітній омбудсмен
14:12
Канада: рішення про передачу турбіни "Газпрому" ще не ухвалене, працюємо над цим
14:10
Ринок праці Італії найбільше в країнах ЄС постраждав від пандемії COVID-19
14:06
В окупованому Маріуполі колаборанти і росіяни крадуть вцілілі автомобілі – розвідка
14:02
Рада ухвалила закон про призупинення виплат за кредитами на знищене майно
Усі новини...