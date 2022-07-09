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Південь: ЗСУ знищили майже 200 окупантів, ворожі склади і техніку

Ольга Глущенко Субота, 9 липня 2022, 02:40
Південь: ЗСУ знищили майже 200 окупантів, ворожі склади і техніку
українські військові, фото: ОК Південь

На захисті південних рубежів українські захисники знищили 194 загарбники, 42 одиниці ворожої техніки і 3 склади боєприпасів росіян.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Нових ударних угруповань не створює, переважно дотримується тактики контрбатарейної боротьби.

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Однак на Херсонщині, в районі Князівки та Ольгіного, противник намагався здійснити прорив диверсійно-розвідувальними групами до 10 рашистів. Успіху не мав. Отримавши відсіч, ретирувався".

Деталі: Протягом минулого дня ракетні та авіаційні удари продовжувалися як вздовж лінії зіткнення, так і по тилових районах.

Пара ворожих Ка-52 було атакувала околиці Білої Криниці, та з важкої артилерії обстріляно Велику Костромку Херсонської області. Критичних руйнувань і постраждалих нема.

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На Миколаївщині в результаті ранкового обстрілу руйнувань зазнали станція техобслуговування в Висунську, будівля школи й сусідні житлові будинки в Березнегуватій, приватні будинки, побутові складські приміщення й дворові гаражі в Новосеменівці.

При цьому ворог використовує для обстрілів зенітно-ракетний комплекс С-300, модифікований під заряджання розривними снарядами зі збільшеною осколково-уражуючою дією. Втрат серед місцевого населення нема.

Пізно ввечері ворог накрив "Градом" Червоногригорівку на Дніпропетровщині, гативши з іншого берега водосховища. Інформація про руйнування і жертви уточнюється.

Двічі за день парами українських штурмовиків нанесено удар по скупченню противника в районі Снігурівки.

Загалом за добу, за підсумками нанесення вогневих уражень ворогу підрозділами ЗСУ на півдні завдано таких втрат: 194 окупанти та 42 одиниці техніки, серед яких 2 РСЗВ "Град", 2 командно-штабні машини, 4 зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1", 1 пуско-зарядну установку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2", 6 самохідних гаубиць типу "Акація", 26 одиниць автомобільної техніки, 1 беспілотник-розвідник "Орлан-10" та 3 склади з боєприпасами.

На Одещині штормове море принесло до узбережжя та в Дністровський лиман 2 морські міни. Обидві міни було знищено силами підривної команди Військово-Морських Сил.

Із погіршенням погоди, роздуванням в Чорному морі шторму, вороже корабельне угруповання скорочене майже вдвічі. На варті залишились 2 надводних та 1 підводний ракетоносій і 3 ВДК. Напоготові 20 крилатих ракет типу "Калібр".

Теми: Збройні силивійна
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