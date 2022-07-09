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ЗСУ вже знищили 37 200 окупантів і 1 638 танків

Ірина БалачукСубота, 9 липня 2022, 10:16
ЗСУ вже знищили 37 200 окупантів і 1 638 танків
Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Росія у війні з Україною вже втратила 37 200 військових, 3 815 бойових броньованих машин та 832 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 37 200 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 638 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 815 (+4) од,
  • артилерійських систем – 832 (+4) од,
  • РСЗВ – 247 (+0) од,
  • засобів ППО – 108 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 187 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5) од,
  • крилатих ракет – 155 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 687 (+2) од,
  • спеціальної техніки – 66 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

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Теми: Росіявійна
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