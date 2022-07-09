ЗСУ вже знищили 37 200 окупантів і 1 638 танків
Субота, 9 липня 2022, 10:16
Росія у війні з Україною вже втратила 37 200 військових, 3 815 бойових броньованих машин та 832 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 37 200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 638 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 815 (+4) од,
- артилерійських систем – 832 (+4) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засобів ППО – 108 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5) од,
- крилатих ракет – 155 (+0) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 687 (+2) од,
- спеціальної техніки – 66 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
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