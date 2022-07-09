Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У МЗС звинуватили Спартц у намаганні "заробити політичний капітал" через звернення щодо Єрмака

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 11:38
У МЗС звинуватили Спартц у намаганні заробити політичний капітал через звернення щодо Єрмака

Представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розкритикував звернення членкині Палати представників США Вікторії Спартц до Джо Байдена перевірити "російські зв’язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар речник МЗС оприлюднив у Facebook.

Ніколенко зазначає, що останні дії та заяви Вікторії Спартц "є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США".

Реклама:

"Радимо пані Спартц полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців. Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження", – зазначив він.

Речник МЗС також закликав Спартц "припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України".

"Українська сторона максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують в Кремлі", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Частина листа Вікторії Спартц до президента прихована від публікації, закрита чорною плашкою; зміст цього фрагмента не уточнюється. А втім, у загальному описі листа є коротка згадка про нібито наявність "різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією".

Довідка: Вікторія Спартц є першою етнічною українкою у Конгресі США. Вона народилася у Чернігівській області та переїхала до Сполучених Штатів у віці 22 років.

Спартц представляє консервативне крило Республіканської партії США. 8 листопада цього року в США мають відбутися вибори до Палати представників, а також до Сенату.

Читайте також: Прийоми Олега Татарова. Репортаж з дня народження куратора силового блоку від ОП 

Корупційні горішки для Зеленського. Як Банкова замовчує корупцію

Теми: Андрій ЄрмакСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Андрій Єрмак
У Зеленського обіцяють перепони для виробництва російських безпілотників
Підготовку української "формули миру" підтримали вже 58 країн – Єрмак
У Джидді погодили не всі пункти "формули миру", є деякі суперечки
Останні новини
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
Ракетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
Усі новини...
Реклама: