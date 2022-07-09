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У МЗС звинуватили Спартц у намаганні "заробити політичний капітал" через звернення щодо Єрмака

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 11:38

Представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розкритикував звернення членкині Палати представників США Вікторії Спартц до Джо Байдена перевірити "російські зв’язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Як повідомляє "Європейська правда", свій коментар речник МЗС оприлюднив у Facebook.

Ніколенко зазначає, що останні дії та заяви Вікторії Спартц "є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США".

"Радимо пані Спартц полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців. Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження", – зазначив він.

Речник МЗС також закликав Спартц "припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України".

"Українська сторона максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують в Кремлі", – сказав він.

Як повідомлялося, Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

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Частина листа Вікторії Спартц до президента прихована від публікації, закрита чорною плашкою; зміст цього фрагмента не уточнюється. А втім, у загальному описі листа є коротка згадка про нібито наявність "різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією".

Довідка: Вікторія Спартц є першою етнічною українкою у Конгресі США. Вона народилася у Чернігівській області та переїхала до Сполучених Штатів у віці 22 років.

Спартц представляє консервативне крило Республіканської партії США. 8 листопада цього року в США мають відбутися вибори до Палати представників, а також до Сенату.

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