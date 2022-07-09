Рада перевірить нардепів, які виїхали з України після початку війни

У Верховній Раді планують створити Тимчасову слідчу комісію, яка перевірить факти і причини знаходження не в Україні народних депутатів, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Джерело: Стефанчук у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Стефанчука: "Думаю, що найближчим часом буде ініційовано створення тимчасової слідчої комісії, яка зможе визначити всі факти їх перебування не на території України, причини цього - і рекомендувати відповідні рішення до ухвалення у Верховній Раді.

Тому зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали можливості працювати в стінах українського парламенту.

Якщо є такі парламентарії, щодо яких відкрито кримінальні провадження, то ми вже відкликали їх з посад у комітетах. Це, зокрема, пан Медведчук і пан Ковальов".

Деталі: Водночас він наголосив, що заробітна плата не виплачується парламентаріям, які не беруть участі в пленарних засіданнях Ради або в засіданнях комітетів.

Стефанчук також нагадав, що довибори до ВР для обрання депутатів замість омбудсмена Дмитра Лубінця та екснардепа Вадима Новинського пройдуть після завершення воєнного стану.

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