У Брянській області перед вантажним потягом спрацювала вибухівка – влада

У Брянській області перед вантажним потягом спрацював "невідомий вибуховий пристрій", заявив губернатор Олександр Богомаз.

Джерело: Богомаз у Telegram, "Говорит Москва"

Пряма мова Богомаза: "Сьогодні (9 липня – ред.) в Унецькому районі, на перегоні Робчик-Піщанка на залізничних коліях перед вантажним потягом спрацював невідомий вибуховий пристрій.

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Пошкоджено скло кабіни машиніста, залізничні колії не пошкоджені, постраждалих немає".

Деталі: Влада не повідомляє, що саме перевозила у вагонах.