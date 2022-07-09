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У Брянській області перед вантажним потягом спрацювала вибухівка – влада

Роман ПетренкоСубота, 9 липня 2022, 18:10
фото говорит москва

У Брянській області перед вантажним потягом спрацював "невідомий вибуховий пристрій", заявив губернатор Олександр Богомаз.

Джерело: Богомаз у Telegram, "Говорит Москва"

Пряма мова Богомаза: "Сьогодні (9 липня – ред.) в Унецькому районі, на перегоні Робчик-Піщанка на залізничних коліях перед вантажним потягом спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Пошкоджено скло кабіни машиніста, залізничні колії не пошкоджені, постраждалих немає".

Деталі: Влада не повідомляє, що саме перевозила у вагонах.

 
 

Теми: Росіядиверсантивійна
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