У Брянській області перед вантажним потягом спрацювала вибухівка – влада
Субота, 9 липня 2022, 18:10
У Брянській області перед вантажним потягом спрацював "невідомий вибуховий пристрій", заявив губернатор Олександр Богомаз.
Джерело: Богомаз у Telegram, "Говорит Москва"
Пряма мова Богомаза: "Сьогодні (9 липня – ред.) в Унецькому районі, на перегоні Робчик-Піщанка на залізничних коліях перед вантажним потягом спрацював невідомий вибуховий пристрій.
Пошкоджено скло кабіни машиніста, залізничні колії не пошкоджені, постраждалих немає".
Деталі: Влада не повідомляє, що саме перевозила у вагонах.