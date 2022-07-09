Жителів Херсонщини закликають готувати укриття, аби "пережити наступ ЗСУ"

Жителям окупованої Херсонщини варто виїхати з області, а хто не може – готуватися до бойових дій, шукати укриття, воду та їжу, заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Джерело: Соболевський в ефірі телемарафону

Пряма мова Соболевського: "Все ж таки потрібно виїжджати нашим людям.

Реклама:

Я знаю, що це дуже важко і не всі мають можливість, але треба це робити. Хто ніяк не може це зробити – треба готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі для того, щоб пережити наступ наших військ.

Ми розуміємо, що наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, хірургічно, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна".

Деталі: За словами Соболевського, на Херсонщині останнім часом все більше успіхів у ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Віцепрем'єрка Ірина Верещук закликає мешканців окупованих районів Херсонської й Запорізької областей евакуюватися всіма можливими способами.