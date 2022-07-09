Зеленський звільнив послів у Чехії, Норвегії та ще низці країн
Субота, 9 липня 2022, 19:12
Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в Чехії, Норвегії та ще низці країн.
Джерело: укази президента, Європейська правда
Деталі: Зеленський звільнив Євгена Перебийноса з посади посла України в Чехії.
Перебийніс очолював дипломатичне представництво України в Чехії з 2017 року, тобто п'ять років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири.
Також В’ячеслава Яцюка звільнено з посади посла України в Норвегії.
Яцюк очолював дипломатичне представництво України в Норвегії з 2016 року, тобто шість років.
Крім того, президент звільнив посла України в Індії, Мальдівах, Непалі, Шри-Ланці та Бангладеш Ігоря Поліху.
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Раніше повідомлялося, що в суботу Зеленський звільнив послів України у Німеччині та Угорщині.