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Зеленський звільнив послів у Чехії, Норвегії та ще низці країн

Катерина Тищенко, "Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 19:12
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в Чехії, Норвегії та ще низці країн.

Джерело: укази президента, Європейська правда

Деталі: Зеленський звільнив Євгена Перебийноса з посади посла України в Чехії.

Перебийніс очолював дипломатичне представництво України в Чехії з 2017 року, тобто п'ять років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири.

Також В’ячеслава Яцюка звільнено з посади посла України в Норвегії.

Яцюк очолював дипломатичне представництво України в Норвегії з 2016 року, тобто шість років.

Крім того, президент звільнив посла України в Індії, Мальдівах, Непалі, Шри-Ланці та Бангладеш Ігоря Поліху.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що в суботу Зеленський звільнив послів України у Німеччині та Угорщині.

Теми: Зеленськийдипломатичні відносиниЧехіяНорвегія
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