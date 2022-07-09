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Зеленський звільнив очільника Херсонщини та призначив заміну

Роман ПетренкоСубота, 9 липня 2022, 19:33
Зеленський звільнив очільника Херсонщини та призначив заміну
бутрій та лагута, фото ода

Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Херсонської області Геннадія Лагуту, а також призначив тимчасового виконувача обов’язків.

Джерело: указ Зеленського

Дослівно: "Звільнити Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

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Деталі: Президент тимчасово поклав виконання обов’язки голови Херсонської ОДА на Дмитра Бутрія.

Довідково: Бутрій був заступником Лагути.

Нагадаємо: Кабінет міністрів 28 червня погодив звільнення Лагути.

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Теми: Херсонська областьЗеленський
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