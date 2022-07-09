Зеленський звільнив очільника Херсонщини та призначив заміну
Субота, 9 липня 2022, 19:33
Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Херсонської області Геннадія Лагуту, а також призначив тимчасового виконувача обов’язків.
Джерело: указ Зеленського
Дослівно: "Звільнити Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".
Деталі: Президент тимчасово поклав виконання обов’язки голови Херсонської ОДА на Дмитра Бутрія.
Довідково: Бутрій був заступником Лагути.
Нагадаємо: Кабінет міністрів 28 червня погодив звільнення Лагути.