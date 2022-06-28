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Кабмін погодив звільнення глави Херсонської ОДА Лагути

Мазуренко Альона Вівторок, 28 червня 2022, 19:50
ГЕННАДІЙ ЛАГУТА, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Кабінет міністрів 28 червня погодив звільнення голови Херсонської обласної держадміністрації Геннадія Лагути.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Дослівно: "Погоджено звільнення: Лагути Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації".

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський призначив Лагуту головою Херсонської обласної державної адміністрації у жовтні 2021 року. 
  • Торік, згідно з даними громадської організації "Чесно", Лагута був соратником мера Херсона Ігоря Колихаєва.
  • Лагуту обрали на місцевих виборах 2020 року депутатом Херсонської обласної ради від партії Колихаєва. 
  • У 2015 році він балотувався до Херсонської міськради від партії "Опозиційний блок".
  • Зранку 28 червня стало відомо, що російські окупанти викрали Колихаєва, провівши обшук на його робочому місці.

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Теми: Херсонська областьКабінет міністрівзвільненнявлада
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