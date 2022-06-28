Кабмін погодив звільнення глави Херсонської ОДА Лагути
Вівторок, 28 червня 2022, 19:50
Кабінет міністрів 28 червня погодив звільнення голови Херсонської обласної держадміністрації Геннадія Лагути.
Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram
Дослівно: "Погоджено звільнення: Лагути Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації".
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Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський призначив Лагуту головою Херсонської обласної державної адміністрації у жовтні 2021 року.
- Торік, згідно з даними громадської організації "Чесно", Лагута був соратником мера Херсона Ігоря Колихаєва.
- Лагуту обрали на місцевих виборах 2020 року депутатом Херсонської обласної ради від партії Колихаєва.
- У 2015 році він балотувався до Херсонської міськради від партії "Опозиційний блок".
- Зранку 28 червня стало відомо, що російські окупанти викрали Колихаєва, провівши обшук на його робочому місці.