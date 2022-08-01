У ЄС привітали план Косова відкласти заміну документів через зростання напруги

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель привітав рішення уряду частково визнаного Косова відкласти свій план з заміни сербських документів та номерних знаків.

Джерело: Боррель в Twitter, Reuters

Дослівно: "Вітаємо рішення Косова перенести заходи на 1 вересня. Очікуйте, що всі перешкоди будуть негайно ліквідовані".

Деталі: Боррель додав, що невирішені питання слід вирішувати в рамках діалогу за сприяння ЄС та зосередитися уваги на нормалізації відносин між Косово та Сербією, що необхідно для інтеграції до ЄС.

Що передувало: Косово вирішило відкласти на місяць перехід на національні документи та номерні знаки через напруженість між поліцією та місцевими громадами, які встановили блокпости на дорогах.