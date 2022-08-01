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Окупанти обстріляли зупинку в Харкові, загинула людина

Роман ПетренкоПонеділок, 1 серпня 2022, 10:46
усі фото ОВА

Російські окупанти нанесли удари по Салтівському району міста Харків, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram, мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Синєгубова: "Максимально перебувайте в укриттях!

За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу є 2 постраждалих".

Пряма мова Терехова: "Обстрілювати зупинки громадського транспорту стає системою у російського агресора. Сьогодні о 7:10 знову було поранено людину, яка чекала автобус. Забрала швидка.

Загалом у Салтівському районі кілька приходів. У дворі багатоповерхівки також поранено людину та пошкоджено автомобілі".

Оновлено: Синєгубов уточнив, що від обстрілу поранення отримали чоловіки – 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.

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Один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір’я багатоквартирного будинку. Пошкоджені автомобілі.

 
 

Нагадаємо: Вночі на 1 серпня російський ворог обстріляв два райони Дніпропетровської області - Нікопольський та Криворізький, внаслідок чого поранені дві жінки.

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Теми: ХарківобстрілвійнаРосія
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