Окупанти обстріляли зупинку в Харкові, загинула людина

Російські окупанти нанесли удари по Салтівському району міста Харків, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram, мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Синєгубова: "Максимально перебувайте в укриттях!

Реклама:

За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу є 2 постраждалих".

Пряма мова Терехова: "Обстрілювати зупинки громадського транспорту стає системою у російського агресора. Сьогодні о 7:10 знову було поранено людину, яка чекала автобус. Забрала швидка.

Загалом у Салтівському районі кілька приходів. У дворі багатоповерхівки також поранено людину та пошкоджено автомобілі".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Синєгубов уточнив, що від обстрілу поранення отримали чоловіки – 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.

Один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір’я багатоквартирного будинку. Пошкоджені автомобілі.

Нагадаємо: Вночі на 1 серпня російський ворог обстріляв два райони Дніпропетровської області - Нікопольський та Криворізький, внаслідок чого поранені дві жінки.