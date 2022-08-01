Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Втрати росіян: за добу знищили дві сотні окупантів і 5 танків

Альона Мазуренко Понеділок, 1 серпня 2022, 09:17
Втрати росіян: за добу знищили дві сотні окупантів і 5 танків
фото: Генштаб

Збройні сили України за добу знищили 200 окупантів, з початку російської агресії було вбито 41 030 військових РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу 41030 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1768 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од,
  • артилерійських систем – 932 (+16) од,
  • РСЗВ - 259 (+0) од,
  • засобів ППО - 117 (+0) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),
  • крилатих ракет - 174 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од,
  • спеціальної техніки - 82 (+2).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.

 

Теми: окупаціяЗбройні силиРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
окупація
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Що буде з майном, в'язнями та бізнесом після деокупації?
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: