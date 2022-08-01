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Втрати росіян: за добу знищили дві сотні окупантів і 5 танків

Мазуренко Альона Понеділок, 1 серпня 2022, 09:17
фото: Генштаб

Збройні сили України за добу знищили 200 окупантів, з початку російської агресії було вбито 41 030 військових РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:

  • особового складу 41030 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1768 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од,
  • артилерійських систем – 932 (+16) од,
  • РСЗВ - 259 (+0) од,
  • засобів ППО - 117 (+0) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),
  • крилатих ракет - 174 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од,
  • спеціальної техніки - 82 (+2).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.

 

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Теми: окупаціяЗбройні силиРосіявійна
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