Втрати росіян: за добу знищили дві сотні окупантів і 5 танків
Понеділок, 1 серпня 2022, 09:17
Збройні сили України за добу знищили 200 окупантів, з початку російської агресії було вбито 41 030 військових РФ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:
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- особового складу 41030 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1768 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од,
- артилерійських систем – 932 (+16) од,
- РСЗВ - 259 (+0) од,
- засобів ППО - 117 (+0) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 190 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),
- крилатих ракет - 174 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од,
- спеціальної техніки - 82 (+2).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.