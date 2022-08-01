Російська ракета влучила у лікарню в Миколаєві – мер
У ніч на 1 серпня росіяни завдали масованого удару по Миколаєву, пошкодивши травмпункт однієї з лікарень та приватні будинки.
Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram та голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в Telegram
Пряма мова Кіма: "Розбито травмпункт однієї з лікарень, пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибито вікна. Попередньо без жертв".
Пряма мова Сєнкевича: "Будівля частково зруйнована. Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали".
Деталі: За словами мера міста, цей травмпункт відкрити наприкінці 2019 року. Він був одним з найсучасніших в Україні.
Губернатор Віталій Кім додав, що внаслідок ураження приватних будинків у Миколаєві поранення отримали троє людей. Також виникла пожежа на території медичного диспансеру та згорів склад з медичними препаратами та продовольством.
Передісторія:
- У ніч на понеділок росіяни знову атакували Миколаїв.
- 31 липня Миколаїв зазнав найбільшого за останні 5 місяців ворожого удару, виникло багато пожеж.
- Під Миколаєвом після нічного обстрілу касетними снарядами вирувала велика лісова пожежа.