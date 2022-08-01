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Російська ракета влучила у лікарню в Миколаєві – мер

"Українська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 10:50
Травмпункт лікарні в Миколаєві, фото з Telegram-каналу Сєнкевича

У ніч на 1 серпня росіяни завдали масованого удару по Миколаєву, пошкодивши травмпункт однієї з лікарень та приватні будинки. 

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram та голова Миколаївської ОДА Віталій Кім в Telegram

Пряма мова Кіма: "Розбито травмпункт однієї з лікарень, пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибито вікна. Попередньо без жертв".

Пряма мова Сєнкевича: "Будівля частково зруйнована. Від ударної хвилі та уламків вікна вилетіли і в сусідніх лікувальних відділеннях. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали".

Деталі: За словами мера міста, цей травмпункт відкрити наприкінці 2019 року. Він був одним з найсучасніших в Україні.

Губернатор Віталій Кім додав, що внаслідок ураження приватних будинків у Миколаєві поранення отримали троє людей. Також виникла пожежа на території медичного диспансеру та згорів склад з медичними препаратами та продовольством. 

  
 

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Теми: Миколаїввійна
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