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Мер: Миколаїв масовано обстріляли, у місті – пожежі в місцях прильотів

Ольга Глущенко Неділя, 31 липня 2022, 06:30
Мер: Миколаїв масовано обстріляли, у місті – пожежі в місцях прильотів
наслідки обстрілів у Миколаєві, фото: t.me Сєнкевича

Миколаїв вчергове росіяни масовано обстрілюють.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова: "Миколаїв масовано обстрілюють. Від початку тривоги у місті лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів.

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Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків".

Оновлено о 5.07. Пряма мова: "Знову потужні вибухи лунають у місті!"

Оновлено о 6.30 Деталі: Сєнкевич назвав нічний масований обстріл по Миколаєву "найсильнішим за весь час.

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Він зазначив, що зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки.

Крім того, за словами мера, "на місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники".

Також Сєнкевич додав, що триває збір інформації щодо вибухів.

Теми: Миколаївобстрілвійна
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