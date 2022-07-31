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Мер: Миколаїв масовано обстріляли, у місті – пожежі в місцях прильотів

Ольга Глущенко Неділя, 31 липня 2022, 06:30
наслідки обстрілів у Миколаєві, фото: t.me Сєнкевича

Миколаїв вчергове росіяни масовано обстрілюють.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова: "Миколаїв масовано обстрілюють. Від початку тривоги у місті лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів.

Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків".

Оновлено о 5.07. Пряма мова: "Знову потужні вибухи лунають у місті!"

Оновлено о 6.30 Деталі: Сєнкевич назвав нічний масований обстріл по Миколаєву "найсильнішим за весь час.

Він зазначив, що зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки.

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Крім того, за словами мера, "на місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники".

Також Сєнкевич додав, що триває збір інформації щодо вибухів.

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Теми: Миколаївобстрілвійна
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