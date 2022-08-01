Київ: весь громадський транспорт зупинятиметься під час тривоги, а люди мають вийти з салону
Понеділок, 1 серпня 2022, 12:32
Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.
Джерело: КМДА
Деталі: Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.
Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.
Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме від 1 серпня.
Нагадаємо: Раніше міськрада Харкова пообіцяла у серпні монтувати безпечні зупинки громадського транспорту, які захищатимуть людей від російських снарядів.