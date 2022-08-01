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Київ: весь громадський транспорт зупинятиметься під час тривоги, а люди мають вийти з салону

Роман ПетренкоПонеділок, 1 серпня 2022, 12:32
Київ: весь громадський транспорт зупинятиметься під час тривоги, а люди мають вийти з салону
ФОТО КМДА

У Києві з 1 серпня наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.

Джерело: КМДА

Деталі: Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.

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Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме від 1 серпня.

Нагадаємо: Раніше міськрада Харкова пообіцяла у серпні монтувати безпечні зупинки громадського транспорту, які захищатимуть людей від російських снарядів.

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Теми: Київ
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