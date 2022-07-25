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У Харкові збудують автобусні зупинки-укриття

Роман ПетренкоПонеділок, 25 липня 2022, 16:02
У Харкові збудують автобусні зупинки-укриття
картинка міськради

Міськрада Харкова пообіцяла у серпні монтувати безпечні зупинки громадського транспорту, які захищатимуть людей від російських снарядів.

Джерело: мер міста Ігор Терехов

Пряма мова Терехова: "Ми вже визначили перші 25 місць, де вони будуть встановлені насамперед – на найнавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв.

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Це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу. Такі укриття є в Ізраїлі, наприклад.

І вони показують себе ефективними щодо захисту від снарядів і розльоту осколків".

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Чому це важливо: Харків практично щодня перебуває під обстрілами. Через близькість до Росії та лінію фронту іноді проходить мало часу між увімкненням тривоги й "прильотами", а буває, що й снаряди влучають раніше, ніж вмикаються попередження.

Теми: ХарківвійнаобстрілРосія
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