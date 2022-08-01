Морпіхи захопили в полон російського офіцера і ще 10 окупантів

Минулої доби морські піхотинці ВМС ЗС України в бою захопили у полон 11 російських окупантів.

Джерело: Facebook-сторінка морської піхоти

Деталі: Повідомляється, що в результаті успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку, українські воїни захопили в полон 11 військовослужбовців російських окупаційних військ.

Серед них 1 офіцер, 1 прапорщик та 9 мобілізованих незаконного збройного формування "ДНР".

Дослівно: "Окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Усі полонені передані до відповідних компетентних органів.

Підрозділами артилерії ВМС протягом вчорашньої доби було знищено 1 ворожу БМП, більше 20 осіб особового складу було ліквідовано чи поранено".