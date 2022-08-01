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Чубайс у реанімації з рідкісним захворюванням – ЗМІ

Роман ПетренкоПонеділок, 1 серпня 2022, 14:51
Чубайс у реанімації з рідкісним захворюванням – ЗМІ
ЧУБАЙС, ФОТО ТАСС

Близький до Путіна російський політик Анатолій Чубайс перебуває у реанімації в Європі з рідкісним захворюванням імунної системи.

Джерело: Reuters та "Медуза" з посиланням на співрозмовників

Деталі: Джерела повідомили, що 67-річний Чубайс повідомив, ніби страждає на синдром Гійєна-Барре, захворювання, спричинене пошкодженням імунної системи периферичної нервової системи.

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За словами співрозмовника Reuters, європейське розвідувальне агентство розслідує цю справу, але поки що не оприлюднило її результати.

Деякі ЗМІ та активісти опозиції припустили, що Чубайса могли отруїти.

Друге джерело повідомило Reuters, що Чубайс не може ходити, але розмовляє.

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"Медуза" та ТАСС запевняють, що стан Чубайса після госпіталізації покращився.

La Repubblica писала, що Чубайсу стало погано під час відпочинку на Сардинії, і він був доставлений до лікарні на італійському острові.

Довідково: При синдромі Гійєна-Барре імунна система людини вражає частину його периферичної нервової системи.

При цьому синдромі можуть бути порушені нерви, що контролюють рухи м'язів або передають болючі, температурні та дотичні відчуття. Це може призводити до м'язової слабкості та втрати чутливості в ногах та руках.

Нагадаємо: 67-річний Чубайс відомий як архітектор російської приватизації 1990-х років,  Він є одним із небагатьох економічних реформаторів 1990-х років, які залишилися в уряді Путіна і підтримували тісні зв’язки із західними чиновниками.

Чубайс дав Путіну першу роботу в Кремлі в середині 1990-х і вітав його прихід до влади.

За Путіна Чубайс обіймав керівні посади у великих державних компаніях, поки президент не призначив його уповноваженим зі сталого розвитку у грудні 2020 року.

Після початку війни Чубайс звільнився.

Теми: РосіяПутін
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