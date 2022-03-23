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Чубайс пішов із посади при Путіні і виїхав із Росії – Bloomberg

Олена РощінаСереда, 23 березня 2022, 14:34
Анатолій Чубайс, фото ТАСС

Російський політик Анатолій Чубайс пішов у відставку з посади спеціального представника президента РФ зі зв'язків із міжнародними організаціями для досягнення цілей сталого розвитку та залишив Росію через свою опозицію до війни Володимира Путіна в Україні.

Джерело: Bloomberg із посиланням на двох людей, ознайомлених із ситуацією, РИА Новости

Деталі: Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков не дав швидкого коментаря американському виданню щодо інформації про дії Чубайса.

Пізніше Пєсков сказав РИА Новости, що Чубайс звільнився за власним бажанням, а чи поїхав він із Росії – це його особиста справа.

Анатолій Чубайс став чи не першим чиновником найвищого рівня, який порвав із Кремлем через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Минулого тижня Аркадій Дворкович, який був старшим економічним радником Дмитра Медведєва під час його президентства і був віце-прем'єр-міністром до 2018 року, пішов у відставку з посади голови підтримуваного державою технологічного фонду "Сколково" після засудження вторгнення.

Дворкович, який також є президентом Міжнародної шахової федерації, став одним із небагатьох колишніх високопосадовців, які виступили проти війни.

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Довідка: 66-річний Анатолій Чубайс відомий як архітектор російської приватизації 1990-х років,  Він є одним із небагатьох економічних реформаторів 1990-х років, які залишилися в уряді Путіна і підтримували тісні зв’язки із західними чиновниками.

Чубайс дав Путіну першу роботу в Кремлі в середині 1990-х і спочатку вітав його прихід до влади в кінці того десятиліття. 

За Путіна Чубайс обіймав керівні посади у великих державних компаніях, поки президент не призначив його уповноваженим зі сталого розвитку у грудні 2020 року.

Нагадаємо: З початком війни, яку Володимир Путін називає спецоперацією, Кремль посилив тиск на внутрішніх критиків вторгнення в Україну. 

16 березня Путін пригрозив очистити Росію від союзників Заходу, який, на переконання російського лідера, бажає знищити РФ. За словами Путіна, народ "зможе відрізнити патріотів від покидьків і зрадників і виплюнути їх, як мошку, яка випадково залетіла їм у рот",

Теми: РосіяПутінвійна
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