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У Маріуполі зафіксували рух російської техніки в бік Запоріжжя

Катерина ТищенкоПонеділок, 1 серпня 2022, 17:41
У Маріуполі зафіксували рух російської техніки в бік Запоріжжя
Рух російської техніки в Маріуполі 1 серпня, скріншот відео Андрющенка

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області в понеділок зафіксували рух російської військової інженерної техніки в бік виїзду на Запоріжжя.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

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Дослівно: "Фіксуємо великий рух військової інженерної техніки та живої сили о 14:45 по пр. Нікопольському в бік виїзду на Запоріжжя.

Основна кількість – понтоні переправи. Позначка "V"".

Деталі: Андрющенко також опублікував відео руху російської техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У неділю ввечері Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти переміщують окремі підрозділи зі Словʼянського на Запорізький напрямок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія перекидає частину своїх сил зі сходу України в Херсонську та Запорізьку області, але це їй не допоможе.

Теми: МаріупольЗапоріжжявійна
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