У Маріуполі зафіксували рух російської техніки в бік Запоріжжя
Понеділок, 1 серпня 2022, 17:41
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області в понеділок зафіксували рух російської військової інженерної техніки в бік виїзду на Запоріжжя.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram
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Дослівно: "Фіксуємо великий рух військової інженерної техніки та живої сили о 14:45 по пр. Нікопольському в бік виїзду на Запоріжжя.
Основна кількість – понтоні переправи. Позначка "V"".
Деталі: Андрющенко також опублікував відео руху російської техніки.
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