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Зеленський: РФ перекидає сили на Херсонщину й Запоріжжя, але це не допоможе

Катерина ТищенкоНеділя, 31 липня 2022, 21:58
Зеленський: РФ перекидає сили на Херсонщину й Запоріжжя, але це не допоможе
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія перекидає частину своїх сил зі сходу України в Херсонську та Запорізьку області, але це їй не допоможе.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Зараз російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни, збільшує активність на відповідних напрямках.

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Частину російських сил з їхніх позицій на сході перекидають на південь – на Херсонщину та в Запорізьку область. Але це їм там не допоможе.

Жоден з російських ударів не залишається без відповіді від наших військових і розвідників. ЗСУ готові відповідати на будь-яку нову активність окупантів".

Деталі: Зеленський також підкреслив, що стратегічно в Росії немає шансів перемогти в цій війні.

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"І потрібно триматись, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш", - сказав він.

Що передувало: У неділю ввечері Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти переміщують окремі підрозділи зі Словʼянського на Запорізький напрямок.

Теми: ЗеленськийХерсонська областьЗапорізька областьвійна
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