"Тривожні" зупинки транспорту в Києві: мерія пояснила, як бути з квитками

У КМДА надали роз’яснення щодо заборони руху громадського транспорту під час повітряної тривоги, уточнивши, що пасажирам не доведеться повторно сплачувати за проїзд після відбою.

Джерело: Київська міська державна адміністрація у Telegram

Дослівно: "Пасажири комунального наземного транспорту не сплачуватимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги".

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Деталі: Після оголошення тривоги трамваї довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, а автобуси та тролейбуси – до зупинки або розширення проїжджої частини.

Як наголошують у КМДА, водії чекатимуть на пасажирів протягом 10 хвилин після відбою. Ті, хто не встигнуть повернутися за цей час, зможуть скористатися наступним транспортом. Однак в обидвох випадках пасажири не будуть платити повторно. У КМДА запевнили, що контролери будуть попереджені про це.

Передісторія: У Києві оголосили, шо наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці.