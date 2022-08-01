На Дніпропетровщині ворожа ракета розбила колію, рух поїздів зупинено

Внаслідок обстрілу росіянами Криворізького району Дніпропетровщини у понеділок зруйновано залізничну інфраструктуру, у Грушівській громаді зупинено рух поїздів.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Дослівно: "Агресор обстріляв Криворізький район. Поцілив по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечена залізнична інфраструктура.

У Грушівській громаді через ворожий обстріл ракетою розбито залізничну колію. Рух по ній зупинено. Також пошкоджено електротрансформатор та електромережу. Людей не зачепило.

З РСЗВ ворог вгатив поблизу Зеленодольська. Руйнувань та постраждалих немає".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що в ніч на 1 серпня ворог обстріляв два райони Дніпропетровської області - Нікопольський та Криворізький, внаслідок чого поранені дві жінки.