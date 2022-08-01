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Британські парламентарі планують візит до Тайваню - The Guardian

"Європейська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 18:27

Члени комітету із закордонних справ палати громад Великої Британії планують відвідати Тайвань наприкінці цього року - ймовірно, у листопаді чи на початку грудня,  незважаючи на зростання напруженості в регіоні.

Про це стало відомо виданню The Guardian, пише "Європейська правда".

Очікується, що Том Тугендхат, який очолює комітет із закордонних справ, очолить делегацію наприкінці року.

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Джерела повідомляють, що ця поїздка спершу була запланована на початок цього року, але її відклали через позитивний тест на Covid-19 у одного із членів делегації.

Візит мав продемонструвати підтримку Британією Тайваню.

Поїздку планують на тлі погіршення відносини Лондона із Пекіном. Минулого тижня обидва кандидати в лідери Консервативної партії Ліз Трасс та Ріші Сунак сформулювали свою жорстку позицію щодо Китаю. 

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Посол Китаю у Великій Британії у своєму відеозверненні звинуватив деяких британських політиків у тому, що вони "поширюють хибність так званої китайської загрози".

Останніми днями напруга в Тайванській протоці зросла після повідомлень про можливу поїздку до Тайбею спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. 

Пекін неодноразово застерігав від такого кроку та погрожував вжити "рішучих дій", якщо візит відбудеться. 

За даними ЗМІ, Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у рамках свого туру по Азії незважаючи на попередження чиновників адміністрації Байдена, які стурбовані реакцією Китаю на такий високопоставлений візит.

Теми: Велика БританіяКитайЗМІ
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