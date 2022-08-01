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Україна може передати МКС деякі справи про військову агресію Росії – генпрокурор

"Європейська правда"Понеділок, 1 серпня 2022, 20:17
Андрій Костін, фото Офісу генпрокурора

Офіс генерального прокурора України обговорює з Міжнародним кримінальним судом можливість передання кількох кримінальних справ, пов’язаних із військовою агресією Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в етері телемарафону в понеділок заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Якщо йдеться про Міжнародний кримінальний суд, то в нас дуже тісна співпраця, ми в постійній комунікації з прокурором Міжнародного кримінального суду паном Ханом. Зараз ми обговорюємо питання щодо можливої передачі декількох справ до Міжнародного кримінального суду", – сказав генпрокурор.

"Щойно буде досягнута така домовленість, я думаю, українському суспільство одразу про це буде відомо", – додав він.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомив, що МКС уже цієї зими може почати розгляд першої справи, пов’язаної з воєнними злочинами Росії в Україні. Крім того, за даними агенції, МКС та Україна ведуть переговори про передання до суду принаймні одного військовополоненого росіянина, готового свідчити проти російських командирів.

Нагадаємо, в березні для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів. Робота групи підтримується Євроюстом – агентством Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя, а до її складу входить Офіс прокурора МКС.

Наприкінці травня представники групи країн, які працюють над розслідуванням воєнних злочинів Росії в Україні, провели координаційну зустріч в Гаазі на тлі закликів притягнути до відповідальності винних у скоєних звірствах.

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А в липні в Гаазі учасники конференції з притягнення до відповідальності за злочини РФ під час війни в Україні створили Групу діалогу з відповідальності для України.

За даними Верховного комісара ООН з прав людини, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні постраждали понад 11,5 тисячі цивільних. Станом на 12 липня було вбито щонайменше 5024 мирних жителів, зокрема близько 300 дітей, але фактичні дані, ймовірно, значно вищі.

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Теми: Костін АндрійвійнаОфіс генпрокурорасуд
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