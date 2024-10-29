Ордер на арешт Путіна, фіксація воєнних злочинів РФ: Костін відзвітував за 2 роки на посаді

Андрій Костін каже, що на посаді генпрокурора присвятив себе комплексній трансформації системи кримінальної юстиції в умовах повномасштабної війни.

Джерело: Костін у Facebook

Пряма мова: "Впевнено можу сказати, що наразі Україна є першою у світі країною, яка в умовах активних бойових дій не лише системно документує, а й розслідує воєнні злочини. Встановлений 721 підозрюваний, 514 обвинувальних актів скеровано до суду, 133 воєнних злочинці отримали реальні судові вироки.

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Окрему увагу ми з командою приділяли забезпеченню відповідальності агресора за злочини, які спричинили масштабну довгострокову шкоду для майбутніх поколінь. Це воєнні злочини проти довкілля та екоцид, а також злочини ворога проти нашої культурної спадщини".

Деталі: Костін нагадав також, що завдяки системній взаємодії ОГП із Міжнародним кримінальним судом світ побачив історичні перші ордери на арешт лідера країни-агресора Володимира Путіна та його посіпаки Львової-Бєлової (причетна до викрадення українських дітей –ред.) та згодом ще чотири ордери на арешт вищого військового керівництва російського режиму.

Було також налагоджено співпрацю з понад 20 країнами, які розпочали власні розслідування воєнних злочинів Росії за принципом універсальної юрисдикції. У провадженнях США та Литви вже висунені обвинувачення військовим РФ.

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Костін визнає, що "не всі системні проблеми вдалося вирішити" за час його перебування на посаді.

Пряма мова: "Тому, за європейською практикою, як особа, яка несе політичну відповідальність за дії підлеглих, я прийняв рішення подати заяву про звільнення, яку попросив ВР підтримати.

Дякую парламенту та президенту Володимир Зеленський за довіру. Дякую нашим військовим, які захищають нашу свободу. Всім прокурорам, слідчим, детективам, оперативним підрозділам, нашим розвідкам, усім, хто забезпечує правопорядок, розслідує злочини та відновлює справедливість.

На нашому шляху до Великої Перемоги кожен може припускатися помилок. Та я хотів би, щоб ми завжди памʼятали і про наші досягнення. Адже Велика Перемога складається зі щоденних перемог, кожного і кожної, хто захищає нас на фронті та працює заради майбутнього нашої держави".

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