Костіна планують відправити в Нідерланди послом – джерела
П'ятниця, 13 грудня 2024, 19:03
Колишнього генерального прокурора Андрія Костіна мають призначити послом України у Нідерландах.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на співрозмовника в команді президента, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: "Суспільне" не наводить подробиць. Джерело УП підтвердило, що рішення про призначення Костіна послом планується.
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"Що ж до посади генерального прокурора, то рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується", – додав співрозмовник "Суспільного".
Передісторія:
- На засіданні 29 жовтня Верховна Рада дала згоду на звільнення з посади генерального прокурора Андрія Костіна.
- Костін заявив, що подає у відставку після засідання РНБО 22 жовтня. Цьому передувала низка викриття прокурорів в отриманні безпідставних пільг та інвалідності.
- Після відставки Костіна джерела УП повідомляли, що в Офісі президента ще не визначились із наступником Костіна (шукають "чистого і незашквареного" кандидата), виконувати ці обов'язки наразі буде його перший заступник Олексій Хоменко.
- Звітуючи у своєму Facebook, Костін зазначив, що на посаді генпрокурора присвятив себе комплексній трансформації системи кримінальної юстиції в умовах повномасштабної війни.
- Костін був призначений на посаду генпрокурора указом президента 28 липня 2022 року.