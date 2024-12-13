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Костіна планують відправити в Нідерланди послом – джерела

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 грудня 2024, 19:03
Костіна планують відправити в Нідерланди послом – джерела
Андрій Костін. фото ОГП

Колишнього генерального прокурора Андрія Костіна мають призначити послом України у Нідерландах.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на співрозмовника в команді президента, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: "Суспільне" не наводить подробиць. Джерело УП підтвердило, що рішення про призначення Костіна послом планується.

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"Що ж до посади генерального прокурора, то рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується", – додав співрозмовник "Суспільного".

Передісторія:

  • На засіданні 29 жовтня Верховна Рада дала згоду на звільнення з посади генерального прокурора Андрія Костіна.
  • Костін заявив, що подає у відставку після засідання РНБО 22 жовтня. Цьому передувала низка викриття прокурорів в отриманні безпідставних пільг та інвалідності.
  • Після відставки Костіна джерела УП повідомляли, що в Офісі президента ще не визначились із наступником Костіна (шукають "чистого і незашквареного" кандидата), виконувати ці обов'язки наразі буде його перший заступник Олексій Хоменко.
  • Звітуючи у своєму Facebook, Костін зазначив, що на посаді генпрокурора присвятив себе комплексній трансформації системи кримінальної юстиції в умовах повномасштабної війни.
  • Костін був призначений на посаду генпрокурора указом президента 28 липня 2022 року.

Костін Андрій
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