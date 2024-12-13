Костіна планують відправити в Нідерланди послом – джерела

Колишнього генерального прокурора Андрія Костіна мають призначити послом України у Нідерландах.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на співрозмовника в команді президента, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: "Суспільне" не наводить подробиць. Джерело УП підтвердило, що рішення про призначення Костіна послом планується.

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"Що ж до посади генерального прокурора, то рішення щодо наступника Костіна ще не ухвалене, але готується", – додав співрозмовник "Суспільного".

Передісторія: