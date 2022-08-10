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Кулеба закликав країни ЄС і G7 припинити видачу віз росіянам

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 16:24
Кулеба закликав країни ЄС і G7 припинити видачу віз росіянам
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і Групи семи  припинити видачу віз громадянам РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я закликаю всі країни ЄС і G7 припинити видавати візи росіянам. Президент Зеленський  абсолютно правильно наполягає на цьому. Росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки не навчаться їх поважати" - написав Кулеба у Twitter.

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Нагадаємо, прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

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Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін також виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

У Єврокомісії заявили, що готові йти далі у справі запровадження нових санкцій проти РФ, але це компетенція держав-членів.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час візиту до Києва 3 серпня повідомив, що Естонія подасть пропозицію на розгляд ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам протягом найближчого тижня.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання. 

Теми: Кулеба ДмитроЄСG7візи
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