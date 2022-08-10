Кулеба закликав країни ЄС і G7 припинити видачу віз росіянам

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я закликаю всі країни ЄС і G7 припинити видавати візи росіянам. Президент Зеленський абсолютно правильно наполягає на цьому. Росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки не навчаться їх поважати" - написав Кулеба у Twitter.

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I call on all EU and G7 states to stop issuing visas to Russians. President @ZelenskyyUa is absolutely right to insist on this. Russians overwhelmingly support the war on Ukraine. They must be deprived of the right to cross international borders until they learn to respect them. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 10, 2022

Нагадаємо, прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

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Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін також виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

У Єврокомісії заявили, що готові йти далі у справі запровадження нових санкцій проти РФ, але це компетенція держав-членів.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час візиту до Києва 3 серпня повідомив, що Естонія подасть пропозицію на розгляд ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам протягом найближчого тижня.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.