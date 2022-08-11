На Бахмутському напрямку ЗСУ змусили ворога відступити із втратами – зведення

Неподалік Бахмутського та Зайцевого росіяни намагалися наступати і штурмувати, проте українські військові завдали противнику втрат і змусили відійти.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Сіверському напрямку противник із ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Логи Чернігівської області та Ворожба, Мезенівка, Грабовське і Славгород Сумської області.

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На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження неподалік Удів, Петрівки, Протопопівки, Коробочкиного та Шевелівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли з артилерії та танків поблизу Карнаухівки, Вірнопілля, Богородичного, Мазанівки та інших.

На Краматорському напрямку задіяв для вогневого ураження реактивну артилерію і танки біля Сіверська, Верхньокам’янського, Серебрянки та Григорівки. Вів наступальні поблизу Григорівки та Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов. Бойові дії тривають в районі Івано-Дар’ївки.

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На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли українських військ із танків та артилерії неподалік Бахмута, Костянтинівки, Переїзного, Веселого, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Вершини і Зайцевого. Завдав авіаційних ударів біля Виїмки, Спірного, Соледара, Бахмута і Зайцевого.

Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Українські воїни відігнали загарбників назад. Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. Із втратами відступив. В районах населених пунктів Вершина і Дача бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли біля Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Опитного та Красногорівки. Завдав авіаудару поблизу Авдіївки. Веде наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Пісків, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Новомихайлівка, Мала Токмачка, Малинівка, Лук’янівське, Вугледар, Новоданилівка, Времівка, Білогір’я, Бурлацьке та Кушугум. Окупанти задіяли авіацію поблизу Новомихайлівки, Пречистівки і Золотої Ниви. Намагалися наступати біля Павлівки. Українські воїни рішуче придушили ці спроби.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Ворог здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Миколаїв, Українка, Прибузьке, Лимани, Степова Долина, Благодатне, Веселий Кут, Кобзарці, Біла Криниця, Твердомедове та Осокорівка. Завдав авіаударів неподалік Андріївки, Новогригорівки, Білої Криниці, Мирного, Великого Артакового та Лозового.