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На Бахмутському напрямку ЗСУ змусили ворога відступити із втратами – зведення

Ольга Глущенко Четвер, 11 серпня 2022, 07:30
На Бахмутському напрямку ЗСУ змусили ворога відступити із втратами – зведення
українські військові, фото: Генштаб

Неподалік Бахмутського та Зайцевого росіяни намагалися наступати і штурмувати, проте українські військові завдали противнику втрат і змусили відійти.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Сіверському напрямку противник із ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Логи Чернігівської області та Ворожба, Мезенівка, Грабовське і Славгород Сумської області.

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На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження неподалік Удів, Петрівки, Протопопівки, Коробочкиного та Шевелівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли з артилерії та танків поблизу Карнаухівки, Вірнопілля, Богородичного, Мазанівки та інших.

На Краматорському напрямку задіяв для вогневого ураження реактивну артилерію і танки біля Сіверська, Верхньокам’янського, Серебрянки та Григорівки. Вів наступальні поблизу Григорівки та Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов. Бойові дії тривають в районі Івано-Дар’ївки.

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На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли українських військ із танків та артилерії неподалік Бахмута, Костянтинівки, Переїзного, Веселого, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Вершини і Зайцевого. Завдав авіаційних ударів біля Виїмки, Спірного, Соледара, Бахмута і Зайцевого.

Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Українські воїни відігнали загарбників назад. Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. Із втратами відступив. В районах населених пунктів Вершина і Дача бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли біля Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Опитного та Красногорівки. Завдав авіаудару поблизу Авдіївки. Веде наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Пісків, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Новомихайлівка, Мала Токмачка, Малинівка, Лук’янівське, Вугледар, Новоданилівка, Времівка, Білогір’я, Бурлацьке та Кушугум. Окупанти задіяли авіацію поблизу Новомихайлівки, Пречистівки і Золотої Ниви. Намагалися наступати біля Павлівки. Українські воїни рішуче придушили ці спроби.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Ворог здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Миколаїв, Українка, Прибузьке, Лимани, Степова Долина, Благодатне, Веселий Кут, Кобзарці, Біла Криниця, Твердомедове та Осокорівка. Завдав авіаударів неподалік Андріївки, Новогригорівки, Білої Криниці, Мирного, Великого Артакового та Лозового.

Теми: війнаЗбройні сили
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