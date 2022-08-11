Захарова про рішення Латвії визнати РФ спонсором тероризму: "тваринна ксенофобія" і "неонацизм"

Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в четвер розкритикувала дії Латвії, яка проголосила РФ державою-спонсором тероризму.

Як повідомляє "Європейська правда", свою реакцію Захарова опублікувала в Telegram.

"З огляду на те, що ніякої фактури, крім тваринної ксенофобії, під цим рішенням немає, так і називати ідеологів потрібно не інакше, як неонацистами", – написала вона.

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Представниця МЗС РФ також нагадала свій коментар від 8 серпня, де назвала тоді ще наміри оголосили Росію спонсором тероризму "черговою ворожою акцією латвійських законодавців".

"Патологічна русофобія правлячої верхівки Латвії стала причиною серйозних економічних пріоритетів і соціальних проблем цієї прибалтійської держави, обвалила рівень життя її населення", – заявила вона тоді.

Як повідомлялося, в четвер Сейм Латвії затвердив заяву щодо цілеспрямованих військових атак Росії проти мирного населення в Україні, визнавши насильство Росії проти цивільних тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у Конгресі США тиснуть на адміністрацію Байдена для визнання Росії спонсором тероризму. Сенат США наприкінці липня одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Росія пригрозила США розривом дипвідносин у разі визнання державою-терористом.