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Литва просить союзників замінити новим озброєння, яке вона передає Україні

П'ятниця, 12 серпня 2022, 10:58

Литва шукає можливість спрямувати Україні додаткове озброєння і заявляє, що цей процес ішов би швидше, якби союзники погодилися замінити новим озброєння, що передається.

Про це заявив віцеміністр оборони Литви Маргіріс Абукявічюс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Віцеміністр оборони Маргіріс Абукявічюс (...) підкреслив, що Литва все ще шукає можливості підтримки української армії додатковим озброєнням. За словами віцеміністра, це могло б статися швидше, якби союзники погодилися замінити новим озброєння, яке передається Литвою Україні", - повідомили в Міноборони Литви.

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Литва передала Україні військові вантажівки, позашляховики для робіт з розмінування, протиповітряне та протитанкове озброєння, міномети та іншу військову допомогу.

Міністерство також повідомило, що у другій половині серпня Литва підготує додатково п'ять курсів для українців у різних областях та за шість місяців навчить близько 150 фахівців.

Як повідомлялося, у травні Німеччина домовилася з Чехією про надання чеським збройним силам 15 німецьких танків Leopard 2 в обмін на постачання Прагою 20 радянських танків Т-72 Україні. Але конкретну угоди про параметри такого постачання ще не уклали.

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Аналогічні домовленості про кругове постачання зброї Німеччина уклала з Польщею і Румунією та планує – зі Словенією. Водночас Варшава вже звинуватила Берлін у невиконанні досягнутих домовленостей.

Теми: Литвазброя
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