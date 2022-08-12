Збираємо на планшети для навчання переселенців. Звернення Романа Кравця

Любі читачі!

Прошу про допомогу. Ми збираємо кошти на 500 планшетів для школярів, які змушені були тікати з рідних домівок через війну.

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У зборі та верифікації школярів ВПО мені допомагає благодійний фонд "Солом’янські котики".

Наша мета — закрити збір до початку навчального року.

Передаємо ґаджети лише тим учням ВПО, які без нашої з вами допомоги придбати чи отримати їх в іншому місці не зможуть.

ВІДЕО ДНЯ

Реквізити: Монобанка monobank.ua Приватбанк: 5168755436065045 Paypal: romankravets92@gmail.com

Ми вже передали 180 планшетів. Щиро вдячний всім жертводавцям.

Плануємо надалі поступово купувати їх, в залежності від того, скільки зберемо коштів.

Чому ми взагалі робимо цей збір?

Кілька причин.

По-перше, наразі невідомо, якою буде безпекова ситуація у наступні місяці і як школи насправді зможуть працювати в режимі offline.

По-друге, судячи по наших розмовах з сім’ями переселенців, багато школярів продовжуватимуть навчання у своїх старих школах (вчителі так само переїжджали в більш безпечні регіони) в онлайні.

Чому ми купуємо саме планшети?

Тому що планшети дешевші за ноутбуки і функціонально простіші.

Що робити якщо я сам хочу придбати планшет чи ноутбук?

Взагалі не питання — ми приймаємо будь-яку допомогу.

Для цього зв’яжіться зі мною на пряму у Facebook.

Так само ми наразі опрацьовуємо варіанти, щоб Ви могли передавати нам свої старі, але робочі ноутбуки чи планшети. Та про це повідомимо окремо.

Словом, давайте разом допоможемо дітям не пропускати уроки. Навіть під час війни.