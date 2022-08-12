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Збираємо на планшети для навчання переселенців. Звернення Романа Кравця

Роман КравецьП'ятниця, 12 серпня 2022, 15:35

Друзі! Допоможіть зібрати кошти на 500 планшетів для школярів, які змушені були тікати з рідних домівок через війну.

У зборі та верифікації школярів ВПО мені допомагає благодійний фонд "Солом’янські котики".

Наша мета — закрити збір до початку навчального року. 

Реквізити: Монобанка monobank.ua

Приватбанк: 5168755436065045

Paypal: romankravets92@gmail.com

За п’ять днів ми разом з Вами зібрали близько 100 тисяч гривень.

Дякую дуже за це. 

Днями придбали перші 10 планшетів, які наступного тижня передамо дітям ВПО. Далі купуватимемо ґаджети поступово, в залежності від того, скільки зберемо коштів. 

Чому ми взагалі робимо цей збір?

Тому що безліч школярів-переселенців фізично не мають на чому продовжувати навчання в онлайні. 

Чому ми купуємо саме планшети?

Тому що планшети дешевші за ноутбуки і функціонально простіші. 

Що робити якщо я сам хочу придбати планшет чи ноутбук?

Взагалі не питання — ми приймаємо будь-яку допомогу. 

Для цього зв’яжіться зі мною на пряму у Facebook

Так само ми наразі опрацьовуємо варіанти, щоб Ви могли передавати нам свої старі, але робочі ноутбуки чи планшети. Та про це повідомимо окремо. 

Словом, давайте разом допоможемо дітям не пропускати уроки. Навіть під час війни. 

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