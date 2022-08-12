Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збираємо на планшети для навчання переселенців. Звернення Романа Кравця

Роман КравецьП'ятниця, 12 серпня 2022, 15:35
Збираємо на планшети для навчання переселенців. Звернення Романа Кравця

Любі читачі!

Прошу про допомогу. Ми збираємо кошти на 500 планшетів для школярів, які змушені були тікати з рідних домівок через війну.

Реклама:

У зборі та верифікації школярів ВПО мені допомагає благодійний фонд "Солом’янські котики".

Наша мета — закрити збір до початку навчального року. 

Передаємо ґаджети лише тим учням ВПО, які без нашої з вами допомоги придбати чи отримати їх в іншому місці не зможуть.

ВІДЕО ДНЯ

Реквізити: Монобанка monobank.ua

Приватбанк: 5168755436065045

Paypal: romankravets92@gmail.com

Ми вже передали 180 планшетів. Щиро вдячний всім жертводавцям. 

Плануємо надалі поступово купувати їх, в залежності від того, скільки зберемо коштів. 

Чому ми взагалі робимо цей збір? 

Кілька причин. 

По-перше, наразі невідомо, якою буде безпекова ситуація у наступні місяці і як школи насправді зможуть працювати в режимі offline. 

По-друге, судячи по наших розмовах з сім’ями переселенців, багато школярів продовжуватимуть навчання у своїх старих школах (вчителі так само переїжджали в більш безпечні регіони) в онлайні. 

Чому ми купуємо саме планшети? 

Тому що планшети дешевші за ноутбуки і функціонально простіші. 

Що робити якщо я сам хочу придбати планшет чи ноутбук? 

Взагалі не питання — ми приймаємо будь-яку допомогу. 

Для цього зв’яжіться зі мною на пряму у Facebook

Так само ми наразі опрацьовуємо варіанти, щоб Ви могли передавати нам свої старі, але робочі ноутбуки чи планшети. Та про це повідомимо окремо. 

Словом, давайте разом допоможемо дітям не пропускати уроки. Навіть під час війни. 

Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Останні новини
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє "воєнкорів” у Пітері поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
Усі новини...