Зеленський закликав ЄС до візових обмежень для росіян: Європа – не супермаркет

Президент Володимир Зеленський закликає ЄС запровадити візові обмеження для громадян Росії й вважає їх справедливими.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. Саме з цієї точки зору варто визначитися зі ставленням до громадян Росії. Я дякую Чехії, державам Балтії та іншим країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії в Європі щодо питання про візи для громадян держави-терориста".

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"По-перше, має бути гарантія, що російські вбивці, посібники державного терору не будуть користуватися "шенгеном".

По-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності. Не можна перетворювати Європу на супермаркет, в якому не важливо, хто заходить і головне, щоб людина просто розплатилася за товари. Тому візові обмеження для громадян Росії справедливі. Всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати".

Деталі: Зеленський зазначив, що у Росії є громадяни, які дійсно потребують захисту за кордоном через переслідування на батьківщині.

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"Вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Це відомі юридичні механізми – через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти і підтримати. Але це для тих, хто бореться, кого переслідують. І це не має стосуватися відпочинку громадян Росії в Європі, туризму, розваг, бізнес-справ. Працювати на державу-терориста не можна", – підкреслив президент.

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