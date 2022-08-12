Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський закликав ЄС до візових обмежень для росіян: Європа – не супермаркет

Катерина ТищенкоП'ятниця, 12 серпня 2022, 23:18
Зеленський закликав ЄС до візових обмежень для росіян: Європа – не супермаркет
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликає ЄС запровадити візові обмеження для громадян Росії й вважає їх справедливими.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. Саме з цієї точки зору варто визначитися зі ставленням до громадян Росії. Я дякую Чехії, державам Балтії та іншим країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії в Європі щодо питання про візи для громадян держави-терориста".

Реклама:

"По-перше, має бути гарантія, що російські вбивці, посібники державного терору не будуть користуватися "шенгеном".

По-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності. Не можна перетворювати Європу на супермаркет, в якому не важливо, хто заходить і головне, щоб людина просто розплатилася за товари. Тому візові обмеження для громадян Росії справедливі. Всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати".

Деталі: Зеленський зазначив, що у Росії є громадяни, які дійсно потребують захисту за кордоном через переслідування на батьківщині.

ВІДЕО ДНЯ

"Вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Це відомі юридичні механізми – через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти і підтримати. Але це для тих, хто бореться, кого переслідують. І це не має стосуватися відпочинку громадян Росії в Європі, туризму, розваг, бізнес-справ. Працювати на державу-терориста не можна", – підкреслив президент.

Передісторія:

  • Уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.
  • Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.
  • Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський в середу підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що це Путін веде війну в Україні і тому він проти загальної заборони в'їзду росіян до ЄС.
  • У свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів Шольцу, що росіяни переважно підтримують війну.

Теми: ЗеленськийЄСРосіявізи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Зеленський
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини
Лише про фронт: Зеленський провів нову Ставку
Останні новини
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
Усі новини...
Реклама: