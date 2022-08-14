Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз

Польща працює над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик, пише "Європейська правда" із посиланням на "Польське радіо".

Вавжик заявив, що Польща виступає за розширення санкцій ЄС, особливо щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян Російської Федерації. Водночас він визнав, що не всі країни Євросоюзу на це згодні.

"Проти цього виступають великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ, Польща працює над новим рішенням", – сказав він.

Вавжик додав, що польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори на цю тему з деякими державами-членами та зазначив, що подібний погляд на ці питання мають також Литва, Латвія та Естонія, Чехія та Словаччина.

"Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні", – додав дипломат.

Вавжик нагадав, що Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам РФ. Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, в тому числі водії вантажівок, дипломати, а також особи з "картою поляка" та члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.

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Нагадаємо, президент Латвії заявив, що його країна разом із Фінляндією, Естонією, Чехією та іншими країнами має висунути на рівні ЄС вимогу про припинення видачі туристичних віз громадянам Росії.

Уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський в середу підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.