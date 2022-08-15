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Зеленський польською привітав армію сусідньої держави

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 16:51
скріншот

Президент України Володимир Зеленський записав відео звернення польською мовою з нагоди Дня Збройних сил Республіки Польща.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Це честь для будь-якої держави – мати змогу звернутися саме так до польського народу. І я пишаюся, що таке звернення звучить найбільш обґрунтовано саме від української держави.

Наші народи пройшли великий шлях і нарешті досягли історичного найбільшої згоди з головного питання для українців і поляків. Це питання про свободу. Тільки разом ми можемо захистити незалежність наших держав – на покоління вперед… І обов’язково разом відсвяткуємо нашу й вашу перемогу у битві за свободу й за наше спільне європейське майбутнє…

Щиро вітаю з Днем Збройних сил Республіки Польща і від щирого серця зичу одного – якнайшвидшої перемоги. Слава Польщі! Слава Україні!"

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Теми: ЗеленськийПольща
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