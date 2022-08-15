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На Харківщині і ще в кількох місцях ворог хотів прорватися, але марно - зведення Генштабу

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 18:59

Українській Генштаб відзначає постійні обстріли майже по всій лінії фронту. В окремих місцях, зокрема на Донбасі, російські війська здійснювали спроби просуватися вперед.

Джерело: повідомлення Генштабу

Деталі: Вказується, що на Сіверському напрямку, з метою демонстрації своєї присутності та сковування підрозділів Сил оборони, ворог стріляв із ствольної артилерії.

На Харківському напрямку противник продовжує знищення військових та цивільних обʼєктів із усіх наявних засобів вогневого ураження. Окупанти задіяли авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки і Ртищівки.

Ворог спробував прорвати оборону ЗСУ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни "жорстко зустріли загарбників та відкинули назад".

На Слов’янському напрямку ворог концентрованим вогнем артилерії безуспішно намагався відтіснити наших захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки. Потім штурмовими діями намагався покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке - Мазанівка, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли противника біля Спірного, Івано-Дар’ївки і Райгородка. Ворожа авіація діяла неподалік Спірного та Пришиба.

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Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському напрямку противник, застосуванням наявних засобів вогневого ураження намагався створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках. Завдав авіаударів поблизу Соледара та Яковлівки. Здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнав втрат та відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли районів Красногорівки, Пісків, Опитного, Водяного і Мар’їнки. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки. Ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів по лінії зіткнення. Задіяв авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки, Єлизаветівки, Щербаків та Чарівного.

Окупанти спробували наступати на напрямках Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Володимирівка, Єгорівка – Павлівка.  Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відкотилися назад.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів по лінії зіткнення та в глибині оборони з метою недопущення перегрупування українських підрозділів та створення ними сприятливих умов для проведення контрнаступу. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Андріївки,  Мирного, Благодатного і Лозового.

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Теми: війнаРосіяХарків
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