Зеленський створив раду з питань деокупації Криму

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.

Джерело: указ президента №579

Консультативну раду при президентові утворили з метою: "Сприяння координації заходів з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої державі Україна, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією РФ частини території України, а також проектів і заходів у рамках діяльності Кримської платформи".

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Деталі: Згідно з указом керівник ОП Андрій Єрмак повинен у місячний строк внести пропозиції щодо персонального складу цієї Консультативної ради.

Указ набирає чинності з дня його опублікування 15 серпня.

Основними завданнями Консультативної ради є:

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підготовка пропозицій щодо пріоритетів діяльності Ради;

діяльність у рамках Кримської платформи;

підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції Криму.

Головою Консультативної ради є президент.

Секретарем Ради - є постійний представник президента в АР Крим.

До складу Ради також входять керівник ОП, секретар РНБО, глава СБУ, генпрокурор (за згодою), міністри, заступники глави ОП, глава Меджлісу (за згодою), тощо.