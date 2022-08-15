Зеленський створив раду з питань деокупації Криму
Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.
Джерело: указ президента №579
Консультативну раду при президентові утворили з метою: "Сприяння координації заходів з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої державі Україна, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією РФ частини території України, а також проектів і заходів у рамках діяльності Кримської платформи".
Деталі: Згідно з указом керівник ОП Андрій Єрмак повинен у місячний строк внести пропозиції щодо персонального складу цієї Консультативної ради.
Указ набирає чинності з дня його опублікування 15 серпня.
Основними завданнями Консультативної ради є:
- підготовка пропозицій щодо пріоритетів діяльності Ради;
- діяльність у рамках Кримської платформи;
- підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції Криму.
Головою Консультативної ради є президент.
Секретарем Ради - є постійний представник президента в АР Крим.
До складу Ради також входять керівник ОП, секретар РНБО, глава СБУ, генпрокурор (за згодою), міністри, заступники глави ОП, глава Меджлісу (за згодою), тощо.