Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський створив раду з питань деокупації Криму

Мазуренко Альона Понеділок, 15 серпня 2022, 19:23
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.

Джерело: указ президента №579

Консультативну раду при президентові утворили з метою: "Сприяння координації заходів з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої державі Україна, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією РФ частини території України, а також проектів і заходів у рамках діяльності Кримської платформи".

Деталі: Згідно з указом керівник ОП Андрій Єрмак повинен у місячний строк внести пропозиції щодо персонального складу цієї Консультативної ради.

Указ набирає чинності з дня його опублікування 15 серпня.

Основними завданнями Консультативної ради є:

  • підготовка пропозицій щодо пріоритетів діяльності Ради;
  • діяльність у рамках Кримської платформи;
  • підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції Криму.

Головою Консультативної ради є президент.

ВІДЕО ДНЯ

Секретарем Ради - є постійний представник президента в АР Крим.

До складу Ради також входять керівник ОП, секретар РНБО, глава СБУ, генпрокурор (за згодою), міністри, заступники глави ОП, глава Меджлісу (за згодою), тощо. 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: КримдеокупаціяЗеленськийОфіс президента
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У проросійських силах, які воюють в Україні, стався розкол – ISW

Росіяни вдарили по п’яти районах Харкова – мер

фотоГаубиці з Латвії демонструють результати на полі бою – Резніков

фото, відеоНезважаючи на війну, деякі нардепи пересіли на нові елітні автівки – ЗМІ

РФ накопичила на аеродромі в Білорусі багато ЗРК з ракетами, можливо готується удар - ЗМІ

Зеленський створив раду з питань деокупації Криму

Усі новини...
Крим
У кафе Криму включили пісню про "Азов" та смерть росіян – діджея арештували
"Мамулечка, надо сваливать отсюда!". Крим став яйцем із голкою, в яких ховається смерть Кощія з Кремля
Гіркін: На фронті буду, але не зараз
Останні новини
07:50
фотоБалкер із зерном для Ефіопії вийшов з порту "Південний"
07:31
відеоВ окупованому Криму лунають вибухи в районі Джанкоя – ЗМІ
07:08
На Південнобузькому напрямку ЗСУ завдали ворогу втрат і змусили відступити – Генштаб
06:50
Росія заявила про небезпеку поїздки делегації МАГАТЕ через Київ
06:08
У проросійських силах, які воюють в Україні, стався розкол – ISW
05:18
Канада заморозила активів і майна РФ майже на $320 мільйонів
04:20
Росіяни вдарили по п’яти районах Харкова – мер
03:47
Штати, Південна Корея та Японія провели навчання з протиракетної оборони – Пентагон
02:45
У США змінили стратегію щеплень проти мавпячої віспи
01:48
Українська авіація вдарила по ворожих опорних пунктах – командування "Південь"
Усі новини...