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Макрон підтримав ідею місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

"Європейська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 19:58

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність підтримати місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в окупованому Енергодарі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єлисейського палацу за результатами розмови Макрона з президентом України Володимиром Зеленським.

"Стосовно ситуації навколо Запорізької АЕС президент підкреслив стурбованість загрозою, яку становлять присутність і дії російських збройних сил, контекстом війни з триваючими протистояннями і безпекою українських ядерних установок, а також закликав до виведення російських сил" - йдеться у повідомленні.

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"Він підтримав пропозицію генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії направити туди місію якнайшвидше, а президенти обговорили умови такої місії" - заявили в Єлисейському палаці.

Президенти також обговорили питання експорту українських зернових культур, які необхідні для продовольчої безпеки світу. Франція також продовжує підтримувати зусилля Європи в рамках "маршрутів солідарності" щодо експорту українського зерна автомобільним та річковим транспортом. Це дозволило експортувати 2,8 мільйона тонн у липні, і цей темп продовжує прискорюватися.

Раніше в  ООН відкинули звинувачення з Росії про те, що нібито це Секретаріат ООН блокує візит Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС, що перебуває під контролем російських окупаційних військ. 

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Нагадаємо, 42 країни світу у спільній заяві закликали Росію вивести своїх військових із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їхнє перебування там створює загрози для її безпечної роботи.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш минулого тижня закликав негайно припинити військові дії поблизу електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. До цих закликів приєднався і головний дипломат ЄС.

Водночас, Росія відкинула заклики ООН про створення демілітаризованої зони.

Теми: МакронЗАЕС
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