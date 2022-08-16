Макрон підтримав ідею місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність підтримати місію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в окупованому Енергодарі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єлисейського палацу за результатами розмови Макрона з президентом України Володимиром Зеленським.

"Стосовно ситуації навколо Запорізької АЕС президент підкреслив стурбованість загрозою, яку становлять присутність і дії російських збройних сил, контекстом війни з триваючими протистояннями і безпекою українських ядерних установок, а також закликав до виведення російських сил" - йдеться у повідомленні.

"Він підтримав пропозицію генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії направити туди місію якнайшвидше, а президенти обговорили умови такої місії" - заявили в Єлисейському палаці.

Президенти також обговорили питання експорту українських зернових культур, які необхідні для продовольчої безпеки світу. Франція також продовжує підтримувати зусилля Європи в рамках "маршрутів солідарності" щодо експорту українського зерна автомобільним та річковим транспортом. Це дозволило експортувати 2,8 мільйона тонн у липні, і цей темп продовжує прискорюватися.

Раніше в ООН відкинули звинувачення з Росії про те, що нібито це Секретаріат ООН блокує візит Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС, що перебуває під контролем російських окупаційних військ.

Нагадаємо, 42 країни світу у спільній заяві закликали Росію вивести своїх військових із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їхнє перебування там створює загрози для її безпечної роботи.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш минулого тижня закликав негайно припинити військові дії поблизу електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. До цих закликів приєднався і головний дипломат ЄС.

Водночас, Росія відкинула заклики ООН про створення демілітаризованої зони.